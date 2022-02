¿Todo eso? Yeferson Cossio revela cuánto cobra por videos con publicidad

El creador de contenidos Yeferson Cossio es uno de las personas más influencadoras en el país y quien en sus redes sociales tiene miles de seguidores quienes lo siguen por su contenido diferencial.

El influencer es muy activo en su cuenta personal de Instagram , en la que más de 8 millones de personas están atentos a lo que él publica ya que siempre hace la dinámica de preguntas y respuestas para aclarar algunas dudas sobre su trabajo, y en esta oportunidad no se quedó atrás revelando un dato que dejó a más de uno asombrado.

Hace poco y por medio de sus historias de Instagram, Yeferson Cossio compartió con sus fans las ganancias que tiene por hacer publicidad en sus redes.

Uno de sus fans le preguntó: ¿Cuánto es lo máximo que te han pagado por hacer publicidad?, a lo que el creador de contenidos respondió: "Mis tarifas son lo mismo para todo el mundo, por ejemplo una historias de 15 segundos vale $8 millones, una ráfaga de 15 segundos vale $14 millones, un reels vale $50 millones".

"Hay muchas marcas que si me pagan muchas cosas al tiempo uno les hace descuento, pero no sabría responder, ya que hay paqueticos que me pagan de 10, 20 pautas. Por ejemplo tengo un contrato con una de las marcas a quienes les hago publicidad todas las semanas de $2.200 millones, entonces no sé cuanto es lo más que me han pagado por publicidad", concluyó el influencer.

De esta manera muchos de sus seguidores se sacaron la duda sobre algunos ingresos del creador de contenidos y a qué se debe la vida de lujos que tiene.