¡Tremendo carro!: La Segura estrena lujosa camioneta que se roba todas las miradas

La influencer La Segura se está recuperando de su compleja cirugía de extracción de biopolímeros, situación que por mucho tiempo le trajo dolores insoportables en su cuerpo.

La creadora de contenidos ya apareció en las redes y le contó a sus seguidores que se encuentra en casa bajo los cuidados de su mamá para poder salir adelante de la cirugía tan delicada que le realizaron.

En la filmación La Segura dice: "Perdónenme la facha, la cara, estoy demasiado hinchada por la posición Ustedes ya saben que me sometí al procedimiento de retiro de biopolímeros, han estado super pendiente de mi, gracias por todos los mensajes amigos. No he cogido el celular, no me había reportado porque esta es una cirugía bastante compleja y bastante dura... Hoy me siento un poquito mejor, muchas gracias por estar pendientes de mi...".

En medio de tantas situaciones que ha tenido que pasar la influencer, le llegó una gran noticia y es que la lujosa camioneta que compró ya está en su casa.

Así lo dejo ver la mamá de La Segura, Alexa Mena, quien publicó una foto en la que se ve recostada en una camioneta color gris y junto a su posteo escribió: "A buena hora llegó la bebé de mi Nata".

La publicación que fue rescatada por la cuenta de Rechismes, tiene más de 11 mil me gusta y miles de comentarios como: "Ya la operaron de los biopolímeros ' ahora que se alivie para q disfrute de su carro . Que hartos dolores de cabeza también le dio .", "Uno no entiende a esta gente un día muestran llorando y dando lástima y Alós pocos días muestran lo q muchos nunca al cansaremos entonces uno no sabe si orar por la salud de ella o mejor para q. Uno algún día tenga así sea un Aveo jaajajajjaj", "Primero mucha salud", "Los lujos no le van a arreglar la vida porque está postrada en cama", y muchos más.