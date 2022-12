Recientemente, Ricky Martin y J Balvin sorprendieron con sus mensajes, luego de que el cantante puertorriqueño aprovechara el mes del Orgullo LGTBIQ para desahogarse y denunciar la homofobia que ha sufrido por su orientación sexual.

“Hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable. Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista @cap74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo. Lo que no me esperaba, sobretodo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva”, dijo el artista.

Asimismo, agregó: “Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”.

Aunque el artista añadió que todos esos miedos que tenía ya no le preocupan y señaló que hoy siente mucha paz y orgullo de celebrar su orientación.

“Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y cómo soy, sin importar el que dirán. Y ese miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”, manifestó.

Tras la publicación, J Balvin decidió comentar la increíble confesión y dijo que hasta él se casaría con el puertorriqueño.

“Tú eres el hombre más especial, yo me casaría contigo, te amo”. dijo Balvin.

Posteriormente, le tomó un pantallazo a su comentario, lo publicó y lo etiquetó.

Horas más tarde Ricky posteó la publicación y le respondió también, en donde le demostró el grande cariño que le tiene.

“Y yo a ti más hermano. Lo bueno es que Jwan no es celoso”, expresó.

Tras lo sucedido, internautas no pararon de felicitarlos no solo por su increíble relación sino por el gran amor y respecto que se guardan.

Historia de J Balvin /Foto: J Balvin

Historia de Instagram de Ricky Martín /Foto: Instagram @rocky_martin