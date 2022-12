"Tú no quieres que se te note la barriga", le dijeron a MELINA y ella respondió

Melina Ramírez va por su quinto mes de embarazo y son miles de comentarios los que le dejan a diario sus seguidores felicitándola por esta linda etapa. Sin embargo, otros la cuestionan porque "hace demasiado ejercicio" y no se le nota la barriguita.

Este fue el caso de un usuario de Instagram que le dijo expresamente que ella evitaba que se le notara el embarazo con la práctica del ejercicio.

"A mí me parece que tú no asimilas que estás embarazada y no quieres que se te note la barriga, creo que para el tiempo que tienes ya se te debería de notar más, pero ya que haces demasiado ejercicio y eso es lo que provoca eso...", le escribió el seguidor.

Sin embargo, Melina Ramírez no se quedó callada y decidió contestar a la afirmación.

"El ejercicio no tiene nada que ver con el crecimiento de la barriga para tu información y tu parecer es bastante errado, saludos", afirmó la presentadora.

melina_comentario_2.jpg Mayerling Veloza Jaimes

Melina también le respondió a otro seguidor que recientemente la cuestionó porque, supuestamente, ya será madre y dejará de ser "llamativa". Incluso, otra persona quiso corregirla en ortografía en una publicación y terminó burlada.

