"Una farsa": Epa Colombia le 'canta la tabla' a su novia; seguiría hablando de su expareja

Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, compartió con sus seguidores un 'trend' acompañada de su novia en el que dan las razones por las que no son la pareja perfecta, pero algunas confesiones causaron furor en redes sociales.

La pareja, que ha sido bastante criticada en redes sociales, según algunos usuarios, porque Karol Samantha estaría con la empresaria por interés, demostró que como todas las relaciones tienen errores.

“No somos la pareja perfecta porque yo soy una loca extrovertida y tú no”, inició diciendo Epa, a lo que Karol respondió: “No somos la pareja perfecta porque a ti te encantan las redes sociales y a mí no”.

Continuando con el trend, Epa Colombia reveló que Karol la regaña siempre, mientras que esta le respondió que le prestaba mucha importancia a lo que decían los demás.

“No somos la pareja perfecta porque yo no te digo mentiras y tú a mi sí”, aseguró la pareja de la empresaria.

Pero no todo paró ahí, la última revelación llamó la atención de los internautas, pues Epa Colombia aseguró que su novia aún habla de su ex; en su defensa, la joven aclaró que la que seguía hablando de su ex era la empresaria.

"Eres tú, eres tú", dijo entre risas.

Tras la viralización del video, usuarios opinaron al respecto; algunos aseguran que la relación es una "farsa", mientras que otros exigen respeto para la pareja.

"Epa da es pesar, pobrecita. Qué relación más falsa y vacía", "qué farsa", "esas viejas no dan gracia", "eso es más fingido", "No son la pareja perfecta porque... Epa Colombia ama a la novia y ella NO", son algunos de los cometarios en la publicación replicada por @rastreandofamosos.