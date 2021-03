Una preciosura: Alejandra Buitrago compartió la primera foto de su primogénita

La presentadora Alejandra Buitrago compartió en sus redes sociales la primera foto de su hija Amelia tras un mes de su nacimiento. Según ‘Lo Sé Todo’, la modelo dio a luz a su primera hija el pasado 14 de febrero en Medellín . La pequeña princesa llegó justo para San Valentín .

Y aunque no se conoce el nombre del papá de la menor, debido a que la presentadora no le gusta compartir mucho acerca de su vida privada, se nota que están muy felices por la llegada de Amelia.

Incluso a Buitrago ya se le veía muy emocionada desde que estaba embarazada.

“Desde el primer día que supe que iba a ser mamá algo en mi cambio; siento que ahora soy más sensible a tantas cosas, pero también me siento más fuerte y tan capaz, es un mundo nuevo de emociones y sentimientos que he experimentado poco a poco, y es tan mágico ir descubriéndose, cada día es una sorpresa, viviendo un día a la vez, sin prisa; soñando despierta con una personita que ahora es la dueña de mis pensamientos día y noche”, mensaje que compartió hace unos meses.

“Amelia de mi vida”, tenía como descripción la imagen.

La publicación ya tiene más de 49.000 ‘me gusta’ y cientos de mensajes que la felicitaron por la llegada de su bebé.