"Una traga maluca": Christian Nodal revela que estar lejos de Belinda no lo deja dormir

Christian Nodal y Belinda tienen una relación muy linda que nació en los escenarios de La Voz Kids en el que ambos eran jurados. La cercanía y cosas en común los llevaron a consolidar un romance que ha estado en la mira de la farándula en México.

Las muestras de cariño, los costosos regalos y el tiempo que comparten juntos los han unido mucho más. Sin embargo, los momentos en que tienen que separarse, al parecer, le han pasado factura al cantante que afirma que no puede dormir sin ella.

En su cuenta de Twitter el artista puso varios trinos en los que deja claro que le cuesta dormir si no está con su pareja y le gana la ansiedad. Los usuarios sorprendidos le preguntaron las razones y manifestó que desde que duerme en pareja se volvió dependiente.

"Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad y las cosas feas que van de la mano", dijo el cantante.

De 120 horas creo que nomas he podido dormir 18 horas... ta cabron. — NODAL (@elnodal) May 11, 2021

Recientemente, la joven había tenido que viajar por compromisos con su regreso a la televisión en la producción de Netflix en España, Bienvenidos al Edén. Sin embargo, regresó ya a la casa que comparte con su amor. El artista no pudo estar más dichoso e hizo una publicación en la que manifestó lo mucho que la extrañaba.

"Eres mi hogar. te amo y te extrañé como loco", dijo el intérprete de Adiós amor.