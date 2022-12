Valerie Domínguez ya es mamá y compartió hermosa foto junto a su bebé

Valerie Domínguez y su esposo Juan David Echeverry están felices con el nacimiento de su bebé Thiago, el que esperaron con tantas ansias y del cual compartieron muchas anécdotas durante el embarazo.

Ellos mismos se encargaron de publicar el progreso de la gestación, por lo que muchos de sus fans estuvieron pendientes del día en el que por fin su primer hijo llegaría al mundo. Incluso, a través de historias de Instagram , publicaron hasta las contracciones de Valerie a modo de narración.

Finalmente, luego de tanta espera, el bebé de Valerie Domínguez nació en la tarde del 18 de mayo y para compartir su alegría, ambos publicaron fotos en las que salen cargando al recién nacido.

Por su parte, la exreina de belleza dejó un mensaje hermoso dedicado al otro hombre que le robará todo su amor:

“Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación más placentera que he tenido en la vida! Que loco y maravilloso esto de ser mamá. Me llenaste de luz y de paz. Sentir tu cuerpo junto al mío me hace sentir viva y llena de magia. Repetiría una y mil veces más todo con tal de sentir latir tu corazón junto al mío! Bienvenido al mundo!! Te amamos hijo, gracias por elegirnos”.

De otro lado, Juan David ‘El pollo’ Echeverry escribió: “Si les soy sincero, ni siquiera sé que escribir! Por primera vez en mi vida estoy mudo. Un torbellino de emociones me revuelca llevándome a un lugar en el que nunca había estado. Mi corazón no para de agitarse, mi ojos no pueden creer lo que ven y mi alma solo grita GRACIAS DIOS! No me queda duda que este es el éxtasis de la vida! Que bendición tan grande tenerte en nuestros brazos hijo, te estábamos esperando con ganas!”

Sus miles de fans les dejaron mensajes de felicitación y les desearon el mejor de los éxitos en esa nueva etapa de padres. Opinan que serán una hermosa familia y que el bebé les llenará más de alegría la vida.

Desliza para ver las otras fotos: