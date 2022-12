Vida LUJOSA y un romance en Hollywood, lo último que se sabe de la vida de Jaider Villa

Jaider Villa, recordado por su participación en Protagonistas de Novela, no obtuvo el mismo éxito en su carrera a diferencia de algunos de sus compañeros. Sin embargo, los frutos que le ha dejado el trabajo le dan para llevar una vida llena de lujos que comparte a través de sus redes sociales.

Con fotos y videos muestra los paradisiacos lugares que ha podido conocer y disfrutar como Los Ángeles, Israel, Florida, entre otros. Además, publicó un grato momento junto a la reconocida actriz de Hollywood, Lily Collins.



Lo que ha impresionado a sus seguidores y demás internautas ha sido el cálido mensaje que le ha dejado a la bella actriz: “Este gran día fue bendecido por una bella persona, con un particular brillo en sus ojos llenos de dulzura, felicidad, amabilidad, autenticidad…”.

El hecho ha generado rumores de un posible romance entre ellos dos. Aunque, por el momento, no se ha confirmado nada.



No hay duda que, si bien no continuó con su carrera artística, no fue impedimento para llevar una vida llena de lujos y acompañado de grandes celebridades internacionales.



