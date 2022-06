VIDEO: Camilo y el conmovedor gesto durante un show con una mujer que perdió a su esposo

El cantante Camilo es una de las personas más queridas a nivel mundial y tiene millones de seguidores que se hacen llamar 'La Tribu', quienes lo siguen y apoyan en cada momento de su vida.

El artista se encuentra en estos días disfrutando de una gira inolvidable y en uno de esos tantos shows en Monterrey, México, uno de sus fans le hizo llegar una conmovedora carta que por poco le hace sacar lágrimas al cantante.

Camilo decidió compartir un video en su cuenta personal de Instagram para contar que antes de su concierto había recibido una carta de un seguidor que le contaba que una persona cercana estaba pasando un momento difícil.

A Camilo se le escucha decir: "Recibí esta carta antes de empezar el concierto en Monterrey y me hizo sentir el propósito de mi oficio. Gloria, ¡este concierto fue para ti! Y encuentra para siempre un refugio en la Tribu”.

"Hola, Camilo. Perdona el atrevimiento, hay una fan tuya que te adora. Recientemente, contrajo nupcias y, así mismo, perdió a su esposo muy pronto. Podrías mandarle un saludo con un mensajito, algo como: Ánimo, Gloria hay alguien en el cielo que te cuida. Ella vendrá a verte en la noche. Gracias, que Dios te siga bendiciendo”, decía en la carta.

Algunos minutos más tarde, Camilo ya en tarima, dedicó unas palabras a la mujer llamada Gloria que estaba en su show: "Esta noche me quiero dar el atrevimiento de dedicarle absolutamente toda la energía y todo el amor y toda la honra a Gloria, que yo no sé dónde está, pero hay una persona aquí que se llama Gloria, que hace poquito contrajo nupcias, se casó y su esposo ya no está aquí con nosotros y ella decidió venir hoy, y asumo que habría querido venir con él. Pero Gloria, ánimo, estas canciones y todo el amor que destilan, esta noche, son para ti, Gloria. Gracias por venir".