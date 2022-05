VIDEO: Emotivo reencuentro entre Aida Victoria Merlano y su mamá, prófuga de la justicia

Aída Victoria Merlano , contó hace unos días que tras dos años de no ver a su mamá, pudo ir a visitarla, situación que sacó a flote su lado más sensible; sin embargo, en las últimas horas reveló un video del reencuentro; lo publicó en conmemoración del Día de la Madre.

La influenciadora viajó hasta Venezuela, donde se encuentra su progenitora, para compartir algunas horas. Vale la pena mencionar que la excongresista es prófuga de la justicia colombiana tras ser condenada por compra de votos.

Publicidad

"Hace mucho yo no sentía que una situación me llevara por delante y la verdad yo siento que esta vaina me revolcó de una manera que nunca me lo vi venir", expresó para ese entonces.

Pese a revelar cómo fue el encuentro, la barranquillera no había expuesto ninguna imagen junto a su madre.

En el video se puede ver a madre e hija fundirse en un abrazo: “nuestras almas siempre van a estar juntas, sin importar dónde estés. Un abrazo que teníamos guardado hace más de 2 años”, escribió.

"Me hiciste una mujer fuerte y decidida; me enseñaste a enfrentar los problemas con “la cabeza alta y los ojos bien abiertos”; me enseñaste que la esencia de la vida no está en lo que tienes, sino en lo que das... Gracias por cada cosa que has plantado en mí y que me ha hecho ser quien soy. Te amo infinito”, agregó.

Publicidad

Vale la pena mencionar que la también creadora de contenidos reveló en días anteriores: "Mi mamá no está libre, ni en casa por cárcel. Su situación aquí es bien compleja".

Tras la difusión del video, varios usuarios mostraron su solidaridad con la influenciadora, mientras que otros la juzgaron por no revelar la ubicación de su madre.

Publicidad

"Es su madre, nadie la tiene que juzgar, solo Dios lo sabe, el amor de madre es lo más lindo en la vida", "felicidades, me hiciste llorar de la emoción", "para la cárcel también por cómplice, el tiempo lo dirá", "¿será que no sabe donde está?", "mamá, es mamá", son algunos de los comentarios de la publicación.