VIDEO: En plena sesión de fotos Jessica Cediel por poco muestra sus pechos

Jessica Cediel siempre derrocha sensualidad en sus redes sociales en las que comparte para sus millones de seguidores algunas fotos y videos, ya sea de su día a día o de su trabajo como modelo para algunas marcas.

La presentadora publicó hace poco en su cuenta personal de Instagram , en la que la siguen más de 9 millones de personas de todo el mundo, un video con el que dejó poco a la imaginación y sus fans comenzaron a pasar saliva.

Durante la sesión de fotos, la joven estaba usando una lencería bastante erótica de color negro la cual acompañó de unas medias de malla. Mientras ella estaba realizando algunos movimientos sensuales para la cámara, por poco muestra de más.

En una parte de la filmación se puede ver que Jessica se tapa rápido uno de sus pechos y dice: "¡¿La teta?!".

Para nadie es un secreto que a Jessica Cediel poco le importa el que dirán, por ese motivo compartió el video y le regaló un hermoso momento a miles de sus fans.

Junto a la publicación ella escribió: "Jessica siendo Jessica 😂🖤✌️ Cosas que pasan! No se preocupen que la te… estaba tapada 🤭🤷🏻‍♀️ Amo lo que hago! 🫠📸🎥 Estos son vídeos crudos que me encontré hoy en mi cel! 😜 Se los quería compartir porque ustedes son muy lind@s 🥺😍❤️💋".

Hasta el momento más de 100 mil personas le han dado me gusta al video y han dejado algunos comentarios como: "Espectacular como siempre 🔥", "🔥 cosita bien hecha🤤", "Jajaja tu cara : “la teta?”😳", "Dios mío jessi me vas a parar el corazon😍😍😍😍 no te cambio por nada eres única hermosa. Te queda super lindo el negro🔥", y muchos más.