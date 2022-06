Video: En pleno concierto, Paulina Rubio acusa a hombre de seguridad de manosearla

Paulina Rubio más conocida en la industria del espectáculo como 'La chica dorada', está encabezando los titulares de muchos medios de comunicación, pues en pleno concierto acusó de acoso a un guardia de seguridad.

El hecho se presentó en Phonenix, Arizonam donde la cantante estaba de visita con su gira 'Perrísimas' junto a la irreverente cantante Alejandra Guzmán. Lo que sucedió fue que Paulina se bajó del escenario mientras cantaba su canción 'Nena', cuando de repente paró de cantar y empezó a acusar a uno de los agentes de seguridad que la custodiaban de un supuesto acoso.

Publicidad

En el recinto se respiraba confusión pues muchos no entendían muy bien lo que estaba pasando, así que Paulina hizo detener la música y regresó al escenario. Ahí le explico a todos lo que acababa de suceder diciendo:

"Paren la música, paren la música. Señor, usted me tocó. Me tocó y eso está mal porque es seguridad. Qué pena me da. Él me tocó y es guardia", expresó la cantante quien al parecer estaba muy molesta por lo que acababa de ocurrirle. Fue así entonces como muchos empezaron a abuchear al trabajador de seguridad del lugar donde se estaba llevando a cabo el espectáculo.

La escena fue captada por muchos de los asistentes, quienes grabaron todo en su celular y lo compartieron en redes sociales , generando que el video se hiciera viral . No obstante, ni Paulina Rubio, ni sus representantes se han manifestado al respecto, por lo que se desconoce si el hecho trascendió a algo más.

Publicidad

@prensaarizona Paulina Rubio acusa a guardia de seguridad por haberla tocado en pleno concierto en Phoenix Arizona @chismenolike @Paulina Rubio @ariannyrocksllc @celiarmx ♬ sonido original - prensaarizona