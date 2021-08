Video: Epa Colombia dijo que una contadora le hizo brujería para arruinarla económicamente

Aunque recientemente la empresaria, Epa Colombia, anunció que ya logró pagar la multa de los 472 millones de pesos, en sus últimas historias de Instagram, aseguró que una de sus contadoras le hizo brujería para arruinarla y robarla.

Epa Colombia además expuso a la mujer que según ella se hizo cargo de sus cuentas en algún momento, y que ahora es contadora de la famosa cantante Farina.

La empresaria además contó que tenía noches de intranquilidad, que las cosas no le salían bien y que su cabeza todo el tiempo estaba en conflicto.

“No es el dinero, yo mil o dos mil millones los recupero, amiga es mi paz, mi felicidad, amiga yo no salía en las redes porque yo estaba triste”, contó.

Además, contó que luego de limpiarse de la supuesta brujería, decidió salir a las redes para desenmascarar a la mujer.

“Yo ya me limpié de eso, yo no quería salir en las redes hasta que me limpiara de eso”, dijo.

Al parecer, debido a la promoción reciente de sus keratinas, se desocupó una de sus bodegas, y fue allí donde encontró el muñeco vudú.

“Con una porción de keratina amarrada a mis manos, sin ojos, y sin boca y por dentro una cantidad de maricadas, amiga yo no veía la plata, amiga esa perra me tenía re mal”, agregó.

Finalmente, la empresaria mostró el rostro de quien era la contadora y videos de una cámara de seguridad donde la mujer, al parecer, maquillaba y rompía sus facturas. Luego, Farina se reportó con un mensaje ofreciéndole todo su apoyo.

