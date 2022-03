La empresaria de keratinas, Epa Colombia , siempre está dando de que hablar en las redes sociales con cada uno de los contenidos que publica, los cuales generan odios y amores entre sus millones de seguidores.

Hace poco la influencer compartió en su cuenta personal de Instagram, un video que dejó mucho que desear, pues se le ve en una situación bastante extraña con su mascota.

Publicidad

Epa Colombia se encuentra en su casa y allí tiene en sus brazos a su mascota llamada 'Burbuja', en un principio todo se ve normal, hasta que ella dice: "Diles que nos vamos a besar como en 'Pasión de Gavilanes', Burbuja, bésame", luego se le ve como se da un beso con lengua con el perro.

Luego de algunos segundos termina el momento de pasión y Epa Colombia escribe en la parte superior de su video: "Buscamos novia, my baby está en calor".

Publicidad

El video fue rescatado por la cuenta de chismes, Rechismes y no tardó en viralizarse. Hasta el momento tiene más de 200 mil me gusta y miles de comentarios de todo tipo.

"Sii esto lo hace en público, no me imagino en privado", "Cuál es el botón de desverrrrr 🥴", "Antes de eso, mis queridos, burbuja, se había lamido el c*lo, seguiremos informando..", "uuuyyy zonaaa iba a dormir me encontré con este video y quede fue es traumado creo que tendré pesadillas esta noche xd 🙄", "Mis ojos! Mis ojos !!!", "Asquerosa", son algunos de los mensajes en la publicación de Instagram.