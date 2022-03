VIDEO: Epa Colombia sufrió un accidente y se quitó medio pezón

La influencer Epa Colombia de nuevo está en boca de las personas, y todo por un video que publicó hace poco en su cuenta personal de Instagram , en el que cuenta que sufrió un accidente y uno de sus pechos resultó con una gran herida.

En el video que ya está en todas las páginas de chismes, se puede ver a Epa Colombia contando lo que sucedió, allí ella dice: "Si te muestro el seno, lo que pasa es que Instagram me baja la publicación. Me quité un pedacito, ¿qué te muestro amor, el pezón?, me quité un pedacito cuando me caí. Vea, yo tolero lo de la vagina, yo lo tolero, ¿pero ya los senos?, es que me pasan tantas cosas, amiga".

Algunos segundos más tarde, la empresaria de keratinas muestra el video después de haber tenido el pequeño accidente y en medio de lágrimas dice: "Necesito una pasta y me duele rearto amiga, me arde...".

Luego Epa Colombia explica lo que le sucedió: "Me caí y me pegué reduro en el pezón, me empezó a salir sangre y lo vi muy normal hasta que me salió que morado, Instagram eliminó la foto. Qué totazo cuando caí, juro que sentí que la reina de la keratina ahí había quedado. Ya estoy bien, solo me arde...".

Así mismo, la influencer aprovechó su video para contarle a sus seguidores que piensa estar sola por un tiempo: "Te quería decir amiga que estaré sola sin pareja, realmente quien no acepte mi personaje de Epa Colombia, no merece estar conmigo. A ti te tiene que querer por lo que eres, nadie te puede cambiar".