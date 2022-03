¡Dio la cara! Empresario señalado de acoso laboral pidió perdón por los hechos

José Ferney Millán , dueño de la compañía JM Salud y Belleza SAS, quien hace unos días estuvo en el 'ojo del huracán' luego de que se difundiera un fuerte video en que insulta y acosa a sus empleadas, dio la cara y pidió perdón.

El empresario contó para Blu Radio que para ese entonces pasaba por un momento de "tensión" y varios problemas económicos tras la llegada de la pandemia; aclaró que se encuentra en un tratamiento psicológico.

"No estoy negando la falta que cometí, estoy pidiéndole a toda Colombia que me perdone. El video es de hace aproximadamente dos años. Yo entré en un tratamiento psicológico, soy una persona que estoy todos los días tratando y luchando, porque no solamente ese episodio pasó en mi vida. Yo tuve que enterrar a un hijo, he pasado muchas cosas difíciles en mi vida. Yo sé que nada es justificable para uno llegar a maltratar verbalmente a una persona", expresó.

Y agregó: "Eso sucedió porque a empresa venía perdiendo mucho dinero, porque tenía una mala administración. Preciso empezó la pandemia, me afectó muchísimo. Yo soy de esos empresarios que me ha tocado levantar una compañía a pulso, porque los empresarios en Colombia no tenemos prácticamente un apoyo".

Durante la entrevista, Camila Zuluaga, periodista de Blu Radio, quiso presentarle un audio en el que una exempleada detalla los maltratos a los que estuvo expuesta, sin embargo, Millán se negó a escucharlos.

Tras la insistencia de la periodista, el sujeto prefirió abandonar la conversación argumentando que Zuluaga estaba "exaltada".

“Cálmese. Cuente hasta 10. La entrevista va hasta aquí”, finalizó.

Vale la pena mencionar que además de las denuncias presentadas por algunas de sus exempleadas, también se conoció que el empresario es señalado de violencia intrafamiliar.