“Muévanse hijue...": empleadas denuncian maltrato de su jefe y lo exponen con fuerte video

A través de las redes sociales se dieron a conocer imágenes en las que, aparentemente, un jefe acosa laboralmente a varias de sus empleadas; el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad del lugar.

Según se conoció, el acosador sería José Ferney Millán Pinzón, dueño de la empresa JM Salud y Belleza Colombia SAS, una compañía con servicios de belleza.

Publicidad

En el video se puede evidenciar cómo el hombre agrede a sus empleadas con insultos, gritos, y hasta intentos de golpearlas en medio de su furia.

Las mujeres, quienes en su mayoría son mujeres cabeza de hogar y hasta en condiciones de discapacidad, se pueden ver temerosas en las imágenes que en pocos minutos inundaron diferentes redes sociales.

Publicidad

“Así nos den las 10 de la noche acá, usted me responde por todo lo que hay en ese tablero hoy, ¿me entendió?, ¿me está entendiendo o no?, ¿cómo me está mirando?”, dice Millán en una parte del video.

Pese a que las imágenes data del 19 de diciembre de 2020, hasta hace unos días reveló el video; colectivos feministas que replicaron las imágenes en rechazo a lo sucedido.

Publicidad

“Las víctimas no quieren denunciarlo porque tiene mucho miedo. Es una amiga de unas de las empleadas quien nos pidió hacer la denuncia”, explicó a Blu Radio Julieth Hernández, fundadora de RadFem, un colectivo de mujeres.

“Es una persona muy agresiva, permanece con estados de ánimo desequilibrados, piensa que todo el mundo está contra él. Trabaja las emociones de las personas que trabajamos allá. Aprovecha que somos madres cabezas de hogar, que necesitamos el trabajo. Hay personas con discapacidad, pero no es impedimento para humillar y pisotear el piso con nosotros”, reveló una de las víctimas.