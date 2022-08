VIDEO: Esposa de Darío Gómez fue filmada gritando en pleno sepelio

La Esposa de Darío Gómez, Johana Vargas, no pudo ocultar su enojo durante el entierro del cantante, pues la familia luego de brindar un espacio a los seguidores del artista para que se le diera el último adiós, anunciaron que la misa, las exequias y el sepelio serian de manera privada.

Lo que se sabe es que muchos fanáticos del artista lograron ingresar a los lugares donde solo era bienvenido el vínculo familiar de Darío. En un video quedó captado el momento cuando Johana Vargas estalló, pues el lugar estaba demasiado lleno y no había mucho espacio para las familiares.

Mientras la familia de Gómez quería pasar los últimos momentos al lado del cuerpo, la gente que estaba alrededor comenzó a empujar.

Este hecho enfureció a Vargas quien sin dudarlo un minuto mostró todo su enojo y gritó con desespero que se corrieran hacia atrás, ya que la estaban empujando, manifestando a su vez que no se acercaran ni tocaran el ataúd.

En el video se observa cómo algunos hombres aparentemente de seguridad ayudan a hacer una barrera para alejar la multitud que estaba encima del cuerpo del cantante.

Incluso, un hombre en medio de la situación intentó apaciguar lo que estaba sucediendo dando orden, pidiendo silencio y respeto por los familiares y que se corrieran unos cuantos pasos hacia atrás.

Varios comentarios sobre el video que fue compartido en Instagram mostraron apoyo por parte de los internautas hacia la viuda y otros manifestaron que lo sucedido se trataba de una falta de respeto.

“El problema en no poder vivir su duelo, su despedida y todo se volvió un circo, no tuvieron ningún tipo de intimidad”, “Era justo que su familia tuviera su momento íntimo, eso solo le corresponde a ellos. Hay gente que no entiende ni respeta”, “Cualquiera reaccionaria así, no respetan el dolor ajeno”, fueron algunos de los comentarios.

Finalmente, se logró darle la última despedida a Darío Gómez, aunque no todo salió como la familia esperaba y la privacidad para llorarlo fue muy poca, el cantante de música popular ahora descansa en paz.

