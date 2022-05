VIDEO: Greeicy muestra cómo le quedó el cuerpo después de dar a luz a su hijo Kai

Greeicy Rendón volvió a aparecer en las redes sociales y en esta oportunidad le mostró a millones de internautas cómo le quedó el cuerpo después de dar a luz a si hijo Kai, fruto de la relación amorosa con su pareja Mike Bahía .

Para nadie es un secreto que a Greeicy le encanta mostrarse tal cual es, por ese motivo decidió aparecer en short y top deportivo mostrando todo su abdomen, el cual, como es natural, aún conserva algo de flacidez debido a su estado postparto.

Allí se le vio a la artista con algo de pereza para volver a su rutina de ejercicios, pero siempre está bien acompañada de amigos y su pareja, quienes hacen deporte juntos.

Sin embargo, la artista causó gracia, ya que para nadie es un secreto que una madre de un bebé tiene poco tiempo disponible, por eso, ella intenta apurar a sus amigos para empezar con el ejercicio, pues su hijo Kai en cualquier momento se iba a despertar.

Este video de Greeicy se robó todos los aplausos de miles de personas que la felicitaron por mostrarse a pocos días de haber dado a luz: "Ella es tan real, no como otras que solo se muestran cuando ya tiene de nuevo su cuerpo PERFECTO!", "Súper divina!! Me encanta su naturalidad y sinceridad con todo ese proceso 😍❤️", "Me encanta lo real que es ella😍 y está hermosa❤️", y muchos comentarios más.

Recordemos que hace algunos días, la cantante compartió algunos videos de su pequeño bebé aun sin mostrarle el rostro, pero si dejó ver sus tiernas manos y pies, filmación que dejó a muchas personas enamoradas y con ansias de poder verle la carita.