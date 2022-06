Video: Impresionante caída de un fan desde una tribuna en concierto del británico Harry Styles

El cantante británico de 28 años, Harry Styles, ex integrante de la famosísima 'boy band' One Direction, se encuentra de gira al rededor del mundo con su 'Love On Tour', la cual ha sido todo un éxito pues su publico ha acudido sin falta a las citas que el artista ha agendado, para que se todos sus fanáticos se reúnan a pasar una noche mágica cantando todas sus canciones.

Sin embargo durante su concierto en Escocia, algunas cosas no salieron tan bien, pues en un video que recorre las redes sociales , quedó registrado el momento exacto en el que un fan del interprete de canciones como 'Watermelon Sugar', ' As it was' y Adore You', se cae de una de las tribunas.

El inesperado accidente ocurrió el pasado 11 de junio por la noche, poco después de las 10:15 de la noche cuando Harry Styles estaba en el escenario interpretando su canción “Kiwi”, según lo reveló la BBC.

Cabe resaltar que la identidad del hombre que voló desde las alturas en el concierto del británico aún no se conoce, sin embargo, se supo que este fue auxiliado de manera casi inmediata por personal médico que se encontraba en el lugar, quienes informaron que por suerte el individuo no sufrió ningún tipo de lesión de gravedad.

Un portavoz de la policía de dicho país, dio a conocer que la caída del joven iba a ser materia de investigación, sin embargo se determinó que alrededor del incidente no existe ningún tipo de circunstancias sospechosas que los lleven a seguir escudriñando en el suceso.

Respecto al cantante, se cree que no se dio ni por enterado de lo que aconteció durante su espectáculo.

