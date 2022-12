Video: Influencer pide ayuda para que le realicen unos exámenes que necesita urgente

Annie Espejo, la reconocida influencer pidió a través de redes sociales que por favor le ayuden a que su EPS y la clínica donde se internó le realicen unos exámenes médicos para saber qué tiene, pues se siente muy enferma.

Annie quien es muy famosa en las redes sociales debido a sus increíbles cambios, pues luego de haber tenido relación con Epa Colombia y haber sido conocido como Edward Tremendo, decidió cambiarse de género, ya que no se sentía bien con lo que era.

Quien también se declaró gay, transgénero y recientemente aclaró ser intersexual parece no estar teniendo los mejores días.

Pues según dijo a través de su cuenta de Instagram, recientemente se ha sentido muy enferma por lo cual acudió a la Clínica del Country para ser revisada. Sin embargo, no encontraron nada.

Por lo que le recomendaron realizarse una biopsia en un pulmón. No obstante, su seguro ni el centro médico parece querer ayudarla para que se realice dicho examen.

Motivo por el cual acudió a sus redes para solicitar la ayuda de todos aquellos que vieran su publicación, ya que teme por su vida, pues no solo no la quieren atender sino que alega que la pusieron cerca de pacientes con COVID-19.

"Resulta que la Clínica del Country me está engañando porque ellos son los que no me quieren hacer el examen, aquí lo hacen, pero ellos no mandaron una autorización a Compensar para que me hicieran el examen, si no lo que hicieron fue enviar una remisión para que me envíen a otro hospital, porque yo no tengo plan complementario”, dijo la joven.

Asimismo, agregó: “Aquí me pueden hacer perfectamente el examen, pero la clínica no quiere. Si ustedes me pueden ayudar y ir a la página de la clínica y decirles que por favor hagan el examen".