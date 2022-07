VIDEO: Jessica Cediel despierta malos pensamientos mostrando su enorme 'pechonalidad'

Para nadie es un secreto que Jessica Cediel es una de las mujeres más bellas que hay en el país y quien es bastante activa en sus redes sociales en las que comparte todo tipo de contenidos.

Por ese motivo hace poco la hermosa modelo decidió regalarle a sus más de nueve millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, un corto video en el que mostró la sensualidad que tiene al posar con un marcado escote dejando sus 'lolas' a la vista.

Jessica Cediel estaba usando un top de color blanco, sus labios los tenía pintados de color rojo pasión y su cabello suelto con algunas ondas al agua. Mientras miraba a la cámara ella mandaba picos y hacía algunas miradas sexis.

Junto al posteo la joven presentadora escribió: "Yo quiero que conmigo te ‘ejpeluques… ❤️‍🔥🥹🎼".

Sus fans enloquecieron con el posteo y le dejaron todo tipo de mensajes: "Fantástica como siempre 🔥", "😍 siempre tan hermosa 😘", "Déjame ejpeluquearte a ti... debe ser una experiencia casi... sobrenatural...🔥🔥❤️", y muchos más.

Recordemos que la modelo es una de las tantas famosas que hay en el país que ha luchado por algún tiempo contra los biopolímeros que le inyectaron en su cola.

Hace poco Jessica Cediel volvió a entrar al quirófano para una nueva cirugía de extracción. Por medio de sus redes ella estuvo compartiendo los momentos después de la intervención y lo duro que ha sido recuperarse.

En su cuenta de Instagram Jessica contó hace algún tiempo: "Me toca comer mucha carne para la recuperación, debo comer de pie, no me puedo sentar, tengo faja y un dren, y una cobija para que caliente las ‘nalguitas’. Estoy inflamada, pero vamos bien y con calma”.

"Yo quedé con un trauma terrible que lo estoy tratando, se llama estrés postraumático. Cuando uno tiene un evento de estos y es que uno le coge desconfianza y miedo a absolutamente todo; yo no me hago absolutamente nada hasta que medianamente no tenga la confianza de que me lo puedo hacer", finalizó diciendo la joven durante una charla junto al Doctor Iván Santos.