Video: La canción que el Tino Asprilla le DEDICÓ a la Dj Marcela Reyes

A través de su cuenta de Instagram, el Tino Aspilla publicó un video que dedicó a la Dj Marcela Reyes.

En el clip sale el exfutbolista sentado en la cama interpretando el tema “Parte de mi vida” de Bun Bun Mezcla'o.

“Esta le sale a Marcela Reyes”, dijo el valluno antes de empezar a cantar.

“Cuando te fuiste muchacho tomé mi cartera, me puse una falda, tacones y cogí carretera. Te fuiste ya no me importa, pero te fuiste, ya no te quiero. Las cosas son como son y voy a reemplazar un viejo amor por este nuevo…”, cantó y en la última parte se señaló a él mismo.

La indirecta del Tino la hizo tras hacerse viral un video en el que la Dj golpeaba la puerta de una habitación, en la cual, aparentemente estaba su esposo con una amiga suya.

