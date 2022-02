VIDEO: La graciosa pedida de mano a Yeferson Cossio frente a la Torre Eiffel

Jenn Muriel, pareja del influencer Yeferson Cossio le hizo una propuesta a su pareja delante de muchas personas frente a la Torre Eiffel.

Los dos están disfrutando de unos días de descanso en París y ella aprovechó para hacerle una pequeña broma a su novio que consistió en pedirle matrimonio y ante esto Yeferson no sabía qué hacer y su reacción del momento fue decirle "Ay no, amor levántate de ahí".

Segundos más tarde se escucha a la joven preguntarle si es que no se quería casar con ella y él le dijo que sí, pero que se levantara rápido del piso.

Cuando ella se levanta se le escucha decir al creador de contenido "menos mal nadie vio", y cuando pensó que ya había pasado la sorpresa, Jenn le dijo a Yeferson que estaba embarazada y ahí fue cuando él se asombró verdaderamente.

En ese momento el influencer entró en shock y no sabía qué decir, solo pasados algunos segundos él le dice ¿cómo así?.

Después de entender un poco lo que estaba sucediendo Yeferson Cossio dijo "Estoy muy feliz... Hijo en un futuro que veas esto… es la impresión yo se que usted se va a hacer querer".

Más tarde en el video se ve al creador de contenidos bromear con el momento y le dice a su novia que se va a encargar de enviarle una buena cuota alimentaria y se iba.

Luego Jenn le dice que todo era una broma y que le devolviera el anillo, por lo que Yeferson creyó que se había enojado por lo que él había dicho. Al darse cuenta que en realidad todo era molestando, soltó una risa aliviado y agradeció al cielo.

El video fue publicado en el Instagram de influencer y hasta el momento tiene más de 1 millón de reproducciones y miles de comentarios: "Ella realmente le hizo fue la indirecta para que le pida matrimonio", "ponle anillo a esa mujer", "Fui el unico que creyo que ella iba a llorar por la reaccion de yef de decepción ", "Yeff, se nota que Jennifer si quiere casarse aunque diga que no", "hay no yo de jenn me pongo a llorar 😢 se emociona mas por decirle que era mentira que por haberle dado las noticias", y muchos más.