VIDEO: La intrépida respuesta de Ana del Castillo luego de que le propusieran ser madrina de bautizo

Ana del Castillo, una de las cantantes vallenatas más reconocidas de Colombia, compartió con sus seguidores una tierna invitación que recibió, aparentemente, por parte de una pareja de amigos para que fuera madrina de bautizo; la respuesta causó desató risas en redes sociales.

La artista, nacida en Valledupar, hizo la publicación a través de sus historias de Instagram y aprovechó para mostrarse muy sincera, rasgo que sus fanáticos siempre destacan de su personalidad.

En la invitación se alcanza a leer: "Ana del Castillo, ¿quieres ser mi madrina de bautizo?".

"Es un placer para mi ser tu madrina Maximiliano, (...) Hijo, pero antes que nada quiero decirte que tu madrina no es normal. Gracias por elegirme, una madrina de muchas aventuras, mucho cariño, mucho amor, mucho love; te voy a enseñar a hablar inglés hijo, and you for you in my heart", contestó la artista.

Seguidores no tardaron en reaccionar, pues la cantante bromea mucho con su "inglés fluido" y siempre logra captar la atención en redes sociales.

"erdaa qle risaaa", "Ana siendo Ana", "al menos es sincera", "sin tanto protocolo se vive más feliz siendo uno mismo en todos lados, sin esconder ni aparentar", "yo la amo", "ella es lo máximo", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @rechismes.

La ceremonia de bautizo, según la invitación, se llevará a cabo el próximo 6 de julio.