Video: La nueva y estrambótica cadena de Anuel que te dará dolor de cuello

A través de Instagram, Anuel compartió un video en el que se hace presentación de una nueva cadena que tiene como dije la forma de su cabeza, al parecer hecha en oro.

Como sus fans saben, al cantante de música urbana le gusta usar grandes cadenas de oro y plata. Sin embargo, para algunos de ellos, este nuevo modelo les parece exagerado y “poco necesario”.

Opinan que es muy egocéntrico de su parte usar una cadena que, además, “le va a dar dolor de cuello”. Cabe recordar que Anuel ha tenido que recurrir a un quiropráctico justamente para tratar un dolor de cuello que no se le quitaba.

Para otros, más fanáticos, Anuel puede hacer con su dinero lo que le plazca. “Para eso se lo ha ganado”, dijo una usuaria que comentó en la publicación.

La pieza fue creada por la marca One of One, una compañía que se dedica a la comercialización de relojes de lujo.

