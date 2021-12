VIDEO: le golpearon la camioneta nueva a Jhonny Rivera

Jhonny Rivera es uno de los artistas de música popular más queridos ya que con su gran forma de ser se ha ganado el respeto de sus fans y sus colegas.

El cantante siempre le agradece a sus seguidores por apoyarlo ya que gracias a ellos es que el ha podido tener algunos lujos en su vida.

Hace poco Jhonny le contó a sus fans que se había comprado una lujosa camioneta la cual mostró por dentro y por fuera.

El artista muy feliz con su nueva adquisición y salió a dar una vuelta en ella y un 'loco' en una moto, como el mismo Jhonny lo dice, se la golpeó en uno de los costados.

Todo quedó registrado en las historias de Instagram del artista en las que se mostró muy molesto por la situación.

En el video se le escucha decir “Ahorita un loco en una moto, porque es un loco ahí, metiéndose por el medio de los carros, me le pegó a la camioneta, ahí sentí el golpe, y el tipo ni paró, se fue porque él sabía que yo no lo podía alcanzar porque estaba parado en un semáforo. Hay que ir a mirar a ver qué pasó, ¿miramos o qué? Si miremos, qué dolor hombre, esta es la segunda sacadita”.

Publicidad



Después de algunos segundos el artista se bajó de su camioneta para ver lo que había sucedido y dijo “Falsa alarma, no fue nada, como que le dio con el mango de la moto y eso es fino, no le hizo fue nada. Qué pena tanta lora que di. No fue nada a la final. Yo tan visajoso, qué pena”.