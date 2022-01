VIDEO: Mateo Carvajal fue rechazado por joven influencer y las redes 'estallan'

Mayerline García, una influencer con síndrome de Down, compartió en sus redes sociales el peculiar episodio, pues se dio el lujo de rechazar a Mateo Carvajal cuando este bromeaba con darle un beso; la joven dejó claro que lo respetaba por tratarse del novio de su amiga.

Mayeriline, conocida en las redes como @laslocurasdemaye publicó en su cuenta de Insatgram un video en el que se ve acompañada del deportista, mientras simulan una romántica escena de amor; Mateo se quedó con el 'pico' estirado.

"Mientras media Colombia quiere darle un beso a @mateoc17 yo me doy el lujo de rechazarlo, lo qué pasa es que yo soy amiga de la novia y él es mi parcero y a los amigos no se le dan besos ¿o si?, ¿tú se lo darías?, ¡La verdad!", escribió Mayerline en la descripción de la publicación que ya cuenta con más de 7 mil reacciones y decenas de comentarios.

En respuesta, Mateo comentó algunos emojis de corazón, mientras el video lo finalizaban con un cariñoso abrazo de amigos.

"Maye si es un amigo así de divino como Mateo de una lo agarro", "yo no lo beso, lo succiono", "afortunada Maye con ese hombre tan lindo", "Maye no importa, ud me lo manda a mí", "Maye es un caso", "Mateo es el afortunado de tener amigas como Maye", son algunos de los comentarios en la publicación.

La influencer es reconocida por inundar las redes sociales con mensajes inspiradores y gracias a eso ya ha ganado más de 148 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en la que no paran de expresarle su admiración.