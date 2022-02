VIDEO: Miguel Varoni muestra su abdomen después de retirar la piel que le sobraba

Miguel Varoni ha estado en boca de muchas personas en estos últimos días debido a la cirugía de rejuvenecimiento a la que fue sometido y con la cual se quitó muchos años de encima.

El actor es muy activo en sus redes sociales y ha mantenido al tanto a sus miles de seguidores acerca de su recuperación. Hace poco Miguel Varoni publicó en su cuenta de Instagram un video con el que dejó asombrados a sus fans al ver el gran cambio que ha tenido en su aspecto físico.

En la filmación que fue compartida en su feed, el actor mostró cómo quedó su abdomen después de retirarse toda la piel que le sobraba. Junto a su video él agradeció de nuevo a su cirujano Alan González y escribió: "@alangonzalezmd y su magia … que más puedo decir ???".

Así mismo, recordemos que Alan González dijo que con este proceso que ha llevado con Varoni quiere desmitificar las cirugías plásticas en los hombres: "Que la gente pueda entender que el concepto de armonía no es solo cara, sino que es cara y cuerpo para lograr un resultado estéticamente aceptable".

Los retoques que se hizo Miguel Varoni fueron: proyección del pómulo, del reborde mandibular, la flacidez del pecho, abdomen y cuello.

Su video hasta el momento tiene más 70 mil me gusta y comentarios como: "Quedaste súper ", "Oh My God", "Uffffff lo máximo", "Eso último que dijiste muy importante: “con responsabilidad”.Siempre de la mano de los expertos".