Video: Residente no aguantó las lágrimas al conocer a la familia de Lucas Villa

René Pérez, mejor conocido como Residente , desde hace varios días ha estado atento a protestas que se viven en Colombia, las cuales se han visto manchadas por una ola de violencia en diferentes partes del país.

Hace poco participó en un live que un joven hizo desde Cali en donde pudo evidenciar la difícil situación que están pasando los colombianos. También conoció el caso de Lucas Villa, el hombre de 37 años que se aferra a la vida tras haber sido baleado 8 veces mientras se manifestaba pacíficamente.

Fue por eso que se conectó en un transmisión en vivo y conoció a la familia de Lucas. “Lo siento bien cabrón porque los veo a ustedes y me pongo en el lugar de ustedes. No me gusta hacer esto, pero me pongo en su lugar y espero algún día verlo y conocerlo. Un abrazo y que Colombia se siga manifestando”, dijo Residente notablemente afectado.

En medio de la conversación, Sidssy, una de las hermanas mayores de Lucas, hizo referencia a la personalidad de su hermano. Contó que a él le gusta enseñar y que jamás usaría la violencia como un camino para manifestarse.

“Eso no era una representación de la marcha, eso era él como persona. Por ser así se volvió un foco de quienes estamos en esta lucha, de la resistencia que buscamos”, manifestó la joven.

Residente también dijo que había visto a Lucas en algunos videos y que se sintió muy triste al saber lo que había pasado.

“Irradia luz. De entrada tu lo ves y vas conectando. Esos seres así como Lucas yo los he visto. Los abrazo porque son súper importantes y necesarios. Que hayan dado con él es triste, doloroso, molesta y a la misma vez da ánimo que esté vivo”, dijo Residente.

En cuanto a la salud de Lucas Villas, según los reportes, se descartó muerte cerebral y que sigue aferrándose a la vida. En el momento está siendo atendido por un grupo de profesionales especializados en Pereira.