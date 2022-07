VIDEO: Sofía Jaramillo confundió la palabra heterosexual y en redes no se lo perdonaron

Sofía Jaramillo fue fuertemente criticada en redes sociales tras confundir el significado de la palabra heterosexual. Usuarios no se lo perdonaron y hasta la trataron de "bruta", por lo que su hermana Laura Jaramillo salió en su defensa.

Todo ocurrió luego de que uno de sus seguidores la cuestionara a través de la dinámica preguntas y respuestas de Instagram sobre su sexualidad: “¿De 1 a 10, qué tan heterosexual eres?”, fue la pregunta del seguidor.

La respuesta de la también presentadora despertó una ola de críticas. Al parecer, confundió el significado con la palabra homosexual.

“Siendo uno, nada. Uno o cero. Yo no siento atracción por personas de mi mismo sexo, por mujeres, no. A mí me gustan los hombres, me gustan mucho los hombres. Muchísimo”, dijo Jaramillo con seguridad.

Tras la difusión del video, algunos usuarios le explicaron la confusión, mientras que otros se fueron con todo y hasta la trataron mal. En defensa, publicó una nueva storie contando detalles de la situación y hasta su hermana Laura Jaramillo salió a pedir respeto.

“De toda la gente que hoy leí, el 90% de los comentarios, eran de personas supremamente destructivas. Yo leía y leía y leía y leía. A mí muchas cosas me dan risa. Yo no los culpo, porque uno no sabe el proceso de la gente y hay gente que guarda mucha rabia., quién sabe cómo fue su infancia. Y quieren salir a descargarse con el mundo, con la gente que menos tiene qué ver, pero es el proceso de cada quien…”, dijo entre risas Sofía.

Y agregó: “Lo que la gente piense de mí, a mí no me importa, no me define, no me afecta. Yo sé quién soy, Dios sabe la mujer que yo soy y nada más me importa amigos".

Por su parte, su hermana mostró su indignación en redes, pues según ella, los comentarios ya se estaban pasando la "raya".

"Estoy indignada porque están tratando mal a mi hermana por un error que tuvo, ¡uno no tiene por qué saberlas todas en el mundo! Juepucha, y la están atacando feo, la están atacando bien feo y no me gusta... no me gusta que denigren a un familiar, yo creo que a uno le duele más lo que le hacen a las personas que uno quiere que a uno mismo, y en estos momentos estoy peleando y quiero seguir peleando", puntualizó.