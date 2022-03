VIDEO: Yina Calderón confesó que tuvo sueños mojados con reconocida influencer

Yina Calderón se le midió al reto de preguntas incómodas a través de su cuenta de Instagram y entre chiste y chanza, confesó que tuvo un sueño mojado con una importante influencer y creadora de contenido para adultos.

"¿Ha tenido sueños mojados con alguna mujer y quién?", fue la pregunta picante que le lanzó su amigo Junior.

Aunque la empresaria de fajas aclaró que no le gustan las mujeres, dio detalles de quién sería la mujer que la hizo despertar "mojada". Se trataría de Cintia Cossio, hermana del también creador de contenidos, Yeferson Cossio.

"A Junior no se le puede contar nada en la vida... Yo nunca he tenido sueños mojados con una mujer, no me gustan las mujeres, pero que día sí amanecí super mojada y me soñé con Cintia Cossio", respondió sin tapujo.

Tras la revelación, varios usuarios no tardaron en opinar al respecto, e incluso algunos se atrevieron a decir que "ya no sabe que inventar".

"Yina ya no sabe que decir esta está desquiciada a lo bien", "jajaja imagino la cara de Cintia", "eso fue por se le descosió el cerebro", "pero fue porque se orinó", "no se la come ni un cocodrilo", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @inforfarandulacolombia.