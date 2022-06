¡Ya no hay boda! Sara corrales confirmó que está soltera de nuevo

La actriz y modelo paisa Sara Corrales, quien ya lleva varios años viviendo en México , sorprendió a todos sus seguidores a través de la clásica dinámica de la caja de preguntas de Instagram, al indicar que no tenía novio. Con lo que también estaría afirmando que las sospechas de muchos, eran ciertas: su relación y por ende su compromiso terminó.

Y es que recordemos que a la mujer hace cuatro meses su pareja, un hombre identificado como Rafael Gutiérrez, le propuso matrimonio durante un viaje que ambos realizaron España. En ese entonces, la noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales, en las que compartió una foto en la que se podía observar el anillo.

No obstante hace poco la mujer empezó a levantar sospechas de que algo no andaba bien en su relación, pues borró todas las fotos que tenía junto a su pareja en Instagram. No obstante aunque a través de comentarios sus seguidores le preguntaban al respecto, ella nunca había dado la más mínima señal de que efectivamente las cosas entre ella y su pareja habían llegado a su fin.

Sin embargo con esto ya queda claro que algo no salió como ella esperaba, y los preparativos de la boda civil que se llevaría a cabo en el próximo mes de agosto, quedaron en el olvido pues la actriz se encuentra de nuevo 'solterita y a la orden'.

Para finalizar, vale la pena resaltar que desde que dicho video se hizo público, Sara Corrales no se ha vuelto a manifestar al respecto ni ha tocado el tema de su compromiso.