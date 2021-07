“Ya no quería vivir”: Sara Uribe reveló que continúa en tratamiento para la depresión

Por medio de su cuenta en Instagram, la presentadora y modeló le contó a sus seguidores que aunque se siente tranquila continua en un tratamiento para manejar la depresión. A demás reveló que, en redes sociales las personas suelen aparentar ser perfectas, pero que realmente sus historias no son reales.

"Ya me provoca hacer deporte, antes se me caía el pelo, se me quebraban las uñas, la piel era fea, los ojos no me brillaban, me miraba a un espejo y no me sentía bonita. Me dolía todo mi cuerpo, no podía caminar, no quería vivir.”, agregó Sara.

Pese a que la presentadora contó que aún tiene momentos de tristeza y que han aumentado por el tema de la pandemia, siente que está en el mejor momento de su vida.

Finalmente, Sara hizo un llamado a todos sus seguidores recordándoles que esta es una enfermedad que hay que prestarle mucha atención, pues es como todas las demás.

"Sigo en terapia y planeo seguir en tratamiento para la depresión porque esa es una enfermedad como cualquier otra. Hay que prestarle atención, hay que tratarla, hay que abrazarla, aceptarla y darle con toda. Cuando uno necesita ayuda, la necesita y a mí no me da pena aceptarlo", dijo.