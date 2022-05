Yailin desilusiona a sus fanáticos con su poca habilidad para cantar

La actual pareja del cantante dominicano Anuel AA, Yailin 'la más viral' no para de protagonizar polémicas. Luego de que se hiciera viral un video de una mujer indignada porque la artista la mandó a sacar de su show, con el argumento de que tenía el cabello igual a la ex novia de su prometido, Karol G ; la joven de 21 años vuelve a ser blanco de críticas, esta vez porque algunos de sus fanáticos han salido muy decepcionados de sus shows, argumentando que definitivamente la mujer debería dedicarse a una profesión que sea ajena al canto, pues al parecer no se le da muy bien.

En redes sociales deambulan diferentes videos de una de sus presentaciones en una reconocida discoteca de Estados Unidos, en los que supuestamente queda en evidencia su poca habilidad para cantar. Por ende muchos se han cuestionado de cómo es posible que la mujer esté llevando a cabo una gira de conciertos en diversos lugares de los Estados Unidos, cuando lo que ella hace en el escenario está muy alejado de ser un espectáculo

Es por eso que muchos se han manifestado, y han comentado un sin número de veces en los diversos clips, cosas como: “En serio canta muy mal”, “Y ¿quién le dijo a ella que cantaba?”, “Pero si ella no canta, no hay que saber de música para darse cuenta”, “Siento que estoy perdiendo dinero y fama. Yo también canto”.

Por el momento Yailin no se ha manifestado al respecto, pues lo cierto es que no sabemos si a sus oídos han llegado las inconformidades de su público

desilusionado.