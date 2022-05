Tino Asprilla la ‘rompe’ con sus "propuestas para ser Presidente"

El exfutbolista de la Selección Colombia Faustino ‘Tino’ Asprilla se sumó al ambiente político en el país y se ‘lanzó’ con toda en una “campaña” en la que, al estilo de aspirante a la Presidencia, dio a conocer sus propuestas.

Fue a través de un video jocoso que realizó junto a su amigo Víctor Manuel Osorio, más conocido como ‘Caremonja’, que el Tino hizo un llamado a los colombianos a votar bien y a conciencia en las próximas elecciones del 29 de mayo.

Se trata de un clip publicado en su cuenta de Instagram que el exdeportista hace el papel de político candidato a la Presidencia y con un tono gritón expresa una serie de “propuestas” de campaña para el país.

“Voten por mí que yo aquí les voy a construir un puente”, arranca diciendo el tino, quien es cuestionado por ‘Caremonja’ que le dice: “Aquí no hay río”.

Sin ningún problema Faustino responde prometiendo que “también les construyo el río”.

Además, hace un “anuncio” a los ricos, a quienes les dice que “conmigo van a comer m%$#%”. Aunque en su expresión tampoco deja de lado a “los pobres” para quienes no habrá “ni m&%$%”.

En una de las expresiones que más gracia causó en sus seguidores, Faustino dice que en su campaña “nadie se acostará sin dormir”, ante lo que de fondo le gritan: “yo no he comido”, y él responde: “entonces no se acueste”.

El video finaliza con unos clips que muestran el detrás de cámara y los errores mientras graban la “campaña presidencial del Tino Asprilla”.

El exdeportista publicó el video con un mensaje aclarando que se trata de humor y con la invitación a sus seguidores a votar con conciencia.

Las reacciones al video se dividen entre usuarios que tomaron con humor el momento y dejaron comentarios jocosos, y otros que aprovecharon para expresar su afinidad política hacia candidatos en específico.