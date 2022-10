Yailin desmiente su supuesto embarazo con una foto en tanguita haciendo candente pose

Hace unas semanas el cantante puertorriqueño de reguetón Anuel AA y su esposa Yailin 'La más viral' , se convirtieron en noticia por un rumor que apuntaba que la joven de 20 años estaba embarazada. Así lo señalaron varios internautas luego de que un fan de Anuel compartiera una foto junto a la pareja, en la que ambos estaban usando ropa muy holgada color negro.

De acuerdo a varias opiniones que salieron a relucir de parte de los internautas, todo apuntaría a que Yailin se convertiría en madre pues en la imagen se podía apreciar un bultico en su panza. Sin embargo, todo parece haber sido un simple rumor, pues hace pocas horas la cantante de reguetón, compartió una foto en su cuenta de Instagram, en la que aparece posando 'en cuatro' usando una diminuta tanga brasilera que combinó con una blusa ombliguera color blanco, que permite ver el abdomen plano de la mujer.

Aunque si bien la mujer nunca se refirió al tema, se podría decir que de esta manera estaría enviando a la basura el rumor de que estaba esperando un hijo de Anuel, quien ya es padre de un niño llamado Pablo Anuel, y una niña, de la que se desconoce su identidad.

Cabe señalar que la imagen de Yailin ha generado muchísimas reacciones por parte de su comunidad la cual está compuesta por casi 7 millones de personas, entre las que hay fanáticos pero también muchos detractores.

"La Kim Kardashian dominicana para las que no la superan", "Diosa 🛐😋", "Dios mío antes odiaba a esta mujer ahora la amo, "Juro que trato de no criticarla pero esta chica no colabora"," Ya no sabe como llamar la atención😂😂", "Que mujer más vulgar".

