Yaneth Waldman madreó a usuario que dejó un “horrible” mensaje a Daniella Álvarez

La dura prueba que atraviesa Daniella Alvarez ha llamado la atención de miles de colombianos, quienes le han enviado cientos mensajes de apoyo.

La fortaleza que la ex Miss Colombia ha mostrado frente a una noticia como la de perder un pie ha sido ejemplar para muchos. Sin embargo, no faltan las personas que no aportan, pero sí generan mal ambiente con sus comentarios pesados.

Uno en especial fue respondido por Yaneth Waldman en el que le dicen a Daniella “la propia pata de palo ya no podrás bailar”. Fue tanto el enojó que le causó que hasta madrazos le echó.

La conduntende respuesta de la actriz y presentadora fue aplaudida por otros seguidores de Daniella, quienes estuvieron de acuerdo con que es horrible, inapropiado y ofensivo.

La exreina de belleza ahora se recupera de la amputación, pero parece estar tranquila y feliz con los bonitos mensajes que otros le han enviado.

