“No he llorado ni un segundo”: Daniella Álvarez mostró cómo quedó su pierna tras la cirugía

Daniella Álvarez publicó dos fotografías en su cuenta de Instagram en la que mostró cómo quedó su pierna izquierda tras la cirugía de amputación.

En las imágenes aparece con sus “dos hombres favoritos”, quienes, según ella, la han acompañado estos días.

Según la modelo, se está recuperando satisfactoriamente y, además, aseguró que no ha llorado “ni un segundo”. Por el contrario, está muy positiva.

“Con mis dos hombres favoritos en el mundo que me ayudan a recuperarme día a día con su amor y compañía @rickialvarezv @alvarezcamera. Faltó mi @lenard.vanderaa. Aquí voy mi gente linda, mi tercer día de recuperación, no he llorado ni un segundo (creo que solo una vez y fue por el dolor tras la cirugía) yo estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes”, escribió en la publicación.

Como en sus anteriores publicaciones, sus seguidores la siguen llenando de muchos mensajes de amor y admiración por su valentía y actitud frente a la situación.

Cabe recordar que la costeña fue operada a raíz de una isquemia.