Yeferson Cossio chicanea su nuevo carro; un lujoso McLaren 720 s

El creador de contenidos Yeferson Cossio volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de compartir con sus millones de seguidores que estaba estrenando un nuevo carro que hará parte de su lujosa colección.

Por medio de su cuenta personal en Instagram, el joven compartió algunas historias en las que se le ve abriendo un enorme contenedor que tenía en su interior un McLaren 720s de color negro.

Publicidad

Algunas horas más tarde publicó en su feed algunas fotos y videos mostrando el carro más en detalle y allí aprovechó para agradecer el apoyo de sus seguidores por ver cada uno de sus videos: "Mi auto regalo de cumpleaños. Uno más para la colección: McLaren 720s, 2022 0kms 😍🔥 Obviamente fue por el apoyo de ustedes, estoy muy agradecido, gracias por ver mis videos y por estar ahí para mí. Gracias. 🖤".

Como era de esperarse, varios internautas opinaron sobre la nueva adquisición del joven, felicitándolo y otros insinuando que el carro lo pudo comprar gracias al método Cossio.

Publicidad

A raíz de esto, Yeferson no se quedó callado y le respondió a la persona: "El carro se compró desde febrero, mucho antes del método. La plata del método se está usando en la construcción de mi fundación. Pero gracias por el comentario, eso me ayuda a tener más dinero, aunque deberías usar tu tiempo haciendo tu propio dinero y no sufriendo por el ajeno no?. Aunque si disfrutas sufrir por el dinero ajeno, aquí te dejo este dato para que sufras un poquito más. El carro me valió 2.156.000.000".