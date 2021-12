Yeferson Cossio confirma que se va del país y se llevará a 10 de sus seguidores

El influencer Yeferson Cossio , hace algún tiempo mostró su molestia por el gran costo que le cobran en los impuestos en Colombia y ahora contó que se cansó de esta situación y decidió irse del país.

Aunque Cossio no especificó las razones, si aseguró que en el mes de enero o febrero del 2022 ya no estará en Colombia.

En un video corto que publicó en Instagram , Yeferson Cossio dijo "Gente han pasado muchas cosas, en enero a más tardar febrero yo ya no voy a vivir más en Colombia. Por muchas cosas, es una solución que no quiero, pero es necesario, obviamente me voy con todos mis perros, pero ya me voy, me voy".

Así mismo aseguró que está muy feliz con el apoyo que le han brindado todos sus seguidores y por eso quiere llevarse a 10 de ellos con todo pago "Bien, como sea, no importa. No me quiero ir sin verme con alguno de ustedes. Quiero llevar a 10 de ustedes todo pago, no es un concurso, no hay que seguir a nadie, quiero hacer esto por ustedes, estoy muy agradecido".