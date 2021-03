Yeferson Cossio se disculpó por ponerse implante de senos, pero luego dijo que lo haría mil veces

Yeferson Cossio causó polémica luego de que se pusiera implantes de seno en su pecho, hecho que se hizo realidad tras un reto, el cual no perdió, pero quiso “por diversión” cumplir con la condición que tenía si llegaba a perder.

El joven decidió someterse a una cirugía plástica, no sin antes verificar que su salud no corriera riesgo. Sin embargo, lo que hizo, aunque fue gracioso para muchos, para otra parte fue algo “ridículo” y que daba “mal ejemplo”.

Tras hacerse viral, y de ver la cantidad de comentarios negativos que recibió, decidió disculparse. “Nunca pensamos que estos teteros fuesen capaz de hacer que medio mundo sufriera de esta manera. Perdón @jhoan.lopezl y yo no lo volveremos a hacer”, escribió en un post en el que sale todavía con sus nuevas amigas.

No obstante, en un comentario en la misma publicación dice todo lo contrario: “Me puse estos senos por diversión y sí que me he divertido, valió la pena y lo haría mil veces más”.

La foto tiene ya más de 300.000 reacciones y más de 100.000 comentarios en los que varios lo apoyan y siguen riendo de su locura, como en otros siguen con sus críticas ante su disculpa que “más parece una burla”.