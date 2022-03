Yeferson Cossio se hizo un baño turco y sin querer dejó ver su miembro viril en su máxima expresión

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenidos con más seguidores en las redes sociales y todos los días comparte diferentes fotos y videos que llaman la atención.

Hace poco y por medio de su cuenta personal en Instagram , Yeferson Cossio publicó un video que 'calentó' a más de una persona, ya que allí se puede ver su miembro masculino.

Publicidad

En la filmación, que al parecer fue compartida en las historias de su red social, se ve que el creador de contenidos está sin camiseta y camina hasta una puerta de vidrio, mientras va hablándole a la cámara y dice que se va a dar un baño turco.

Hasta ese momento todo parecía normal, hasta que se acerca a la puerta y en el reflejo se puede observar que está completamente desnudo y su miembro viril está en su máxima expresión.

Publicidad

Este video ya se viralizó en todas las cuentas de chismes y como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales no demoraron en dejar sus comentarios y hasta lo llegaron a comparar con su colega, La Liendra.

"Liendra 2 en todo su esplendor", "Que peque es un fefito", "Ay no, no han visto un cacao 😂", "Se le subió el ego y perdió el encanto! 🤡", "Me lo imaginaba más grande 😂😂😂", "Se le veeee...que se le ve??? Que no tiene .... Se le ve!!", son algunos de los mensajes que han llegado.

Publicidad

Recordemos que Yeferson Cossio hace algunas semanas también estuvo en el centro del huracán, debido a unos videos íntimos que se filtraron en las redes, sin embargo, el joven lo tomó con mucha calma y habló al respecto pidiendo que respetaran a la que era en ese momento su novia, Jennifer Muriel.