Yina Calderón arremete contra Manuela Gómez: "No la quieren ni los papás"

Hace algunas semanas Yina Calderón dio de qué hablar luego de comenzar una discusión con Aida Victoria Merlano por opinar del supuesto comentario que hizo Westcol sobre el miembro masculino de Yeferson Cossio, al parecer, en una noche de pasión con la barranquillera.

Después de crearse una pelea de ida y vuelta con comentarios un poco ofensivos, ahora la que habló sobre Yina Calderón fue la influencer Manuela Gómez, quien para nadie es un secreto no le cae muy bien la vendedora de fajas.

La paisa dijo por medio de sus redes sociales que Yina debe 'colgarse' de otros influencers para figurar: "Puras ‘patadas de ahogada’, ella le va a ‘tirar a todo el mundo’. Porque necesita eso, necesita ‘pegarse de la fama’ de las demás personas, lamentablemente… Le ha tocado a la Epa Colombia, Andrea Valdiri, a La Jesuu, a Aída, a mí y un montón, que ni siquiera me he enterado de los chismes…".

"Siempre lo he dicho, lo diré y lo sostengo, ante quien sea, ‘patadas de ahogada’. Necesita la fama de las demás personas para poder brillar, necesita la luz de las demás personas para poder brillar…", finalizó diciendo Manuela.

Ante estas declaraciones, Yina Calderón no se quedó callada y le respondió de manera contundente: "Esa mujer ya no me da ni rabia. La perdoné y siento pesar de ella, porque es una mujer muy sola, falta de amor, no la quieren ni los papás, porque es difícil ella. Entonces, ojalá encuentre un ser que la quiera, un hombre que la quiera. Ojalá arregle la situación con sus papás y ya. A mí, Manuela, no me da ni ganas de pelear. ‘Rating’ no me va a dar, entonces, no me sirve, no me sirves. Así que no quiero pelear con ella".

