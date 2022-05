Yina Calderón celebró el Día de la Madres en su empresa, pero Instagram censuró sus videos candentes

Yina Calderón es una de las influencer más polémicas que hay en las redes sociales y a quien le importa poco el qué dirán, por ese motivo comparte todo tipo de fotos y videos con sus fans.

Para nadie es un secreto que dentro de algunos días se celebrará el Día de las Madres, oportunidad que aprovechan algunas empresas para homenajear a aquellas empleadas que son mamás, por ese motivo la empresaria de fajas no se iba a quedar atrás.

Por medio de Instagram , la joven DJ compartió algunos videos de momentos divertidos y calientes que se vivieron durante su celebración, en la que hubo un stripper y sus empleadas terminaron completamente borrachas.

En un momento de su filmación, Yina Calderón cuenta que la red social de Instagram le estaba bloqueando algunas historias que estaba subiendo por tener contenidos subido de tono, por eso decidió compartir en su Twitter ese tipo de videos para no tener ningún problema.

Estamos de fiesta hp jajajajaj pic.twitter.com/Ot70mdLMvo — yina calderon oficial (@yinacalderondj) May 5, 2022

Recordemos que Instagram le bloqueó la cuenta oficial a Yina Calderón, motivo que la hizo molestar demasiado.

En su momento con un video ella dijo: "Buenos días, yo no sé si llorar, reír, saltar o no sé. Creo que otra vez me inhabilitaron mi cuenta personal, por quinta vez. Yo no sé. ¿Qué hago? Realmente esto es impresionante, yo creo que soy la persona más inhabilitada en el mundo, quinta cuenta inhabilitada, chicos, quinta".