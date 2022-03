Yina Calderón critica las cirugías de 'La Jesuu'

Yina Calderón vuelve a dar de que hablar al salir a criticar los resultados de el procedimiento estético que se realizó hace unos días la creadora de contenido Valentina Ruiz, más conocida en las redes sociales como 'La Jesuu'.

Aunque a Yina nadie le pidió su opinión, ella no pudo aguantarse las ganas de hablar en su cuenta de Instagram al respecto y hasta hizo un llamado a todos sus seguidores pues al parecer, la polémica creadora de contenido considera que lo que le hicieron a 'La Jesuu', es todo lo que no está bien.

La causa de la controversia, se trata de un procedimiento estético no invasivo que 'La Jesuu' se realizó en sus labios con el fin de aumentar su tamaño. Aunque si bien, la influenciadora no realizó un post específico hablando al respecto, en una historia de Instagram publicada en su perfil, el cual cuenta con alrededor de 3 millones de seguidores, muchos pudieron notar el cambio; entre ellos, Yina.

“Me pegué una desinflada, mejor dicho, eso fue como una señal de Dios (…) me dijo, vea, vea como quedó ella, yo no sé si ella va a desinflamar, ojalá gloria a Dios desinflame, pero nenes, yo no me voy a poner a hacer pómulos, ni cara cuadrada, mejor dicho, me hicieron un favor a mi al mostrarme eso”, aseguró la empresaria.

La controversial creadora de contenido, que sueña con convertirse en 'la barbie colombiana', aprovechó también la oportunidad para prevenir a todos sus seguidores sobre los diferentes tratamientos estéticos que últimamente están en tendencia.

"Yo sé en qué lugar se lo hizo ella, pero tengamos cuidado nenes, nos pueden inyectar aceite de cocina, nos pueden inyectar biopolímeros y luego las jodidas somos nosotras (…) ‘La Jesuu’ se puso a subir ese video y me salvo a mí y ojalá a muchas de ustedes también, pilas porque la cara así no se ver chévere (…) los biopolímeros no son una mentira” puntualizó Yina.

