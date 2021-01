Yina Calderón mostró orgullosa en mini hilo la cicatriz que le quedó en la cola

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Yina Calderón mostró en mini hilo la cicatriz que le quedó en la cola luego de la cirugía.

Luciendo una atrevida ropa interior de encaje, la empresaria se colocó de espaldas ante la cámara y mostró como le quedó la retaguardia.

Aunque a muchos no le agrada su personalidad, la reconocida influenciadora de Instagram fue aplaudida por no sentirse avergonzada a la hora de compartir la dichosa imagen.

Si bien la foto desafió la censura de Instagram, la huilense no tuvo miedo y vistió una diminuta ropa interior.

En la imagen que se hizo viral en las otras redes sociales, se vio detalladamente la cicatriz que recorre parte de sus glúteos.

”A mi no me avergüenza mi cicatriz me da seguridad, me deja enseñanzas, me da fuerza, me llena de confianza y con el tamaño de mi cola estoy feliz. ¡tal cual me siento muy bien!”, comentó la mujer.