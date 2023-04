Yina Calderón muestra cómo tiene sus 'pompis'; seguidores le dicen que "esa platica se perdió"

La Dj y creadora de contenido Yina Calderón ha manifestado en diversas ocasiones que quiere convertirse en 'La barbie colombiana'; por lo tanto todos hemos sido testigos de las diferentes intervenciones quirúrgicas a las que ha tenido que someterse para empezar a lograr su objetivo.

Sin embargo, materializar su deseo no ha sido 'color de rosa', pues en el camino ha tenido que enfrentarse a situaciones oscuras pues al igual que varias figuras públicas del país, Yina ha vivido todo un martirio auspiciado por los biopolímeros que en un momento de su vida decidió inyectarse en la cola, con el fin de aumentar su tamaño y darle una forma armoniosa.

Ante el hecho, cabe resaltar que la influenciadora no ha tenido ningún lío en hablar al respecto, y además mostrarle a todos sus seguidores el proceso de recuperación y reconstrucción de sus glúteos. Además les ha contado que con el fin de no 'perder el norte' con su objetivo ha instaurado en su vida algunos cambios en su rutina, pues ahora dedica un tiempo especial a hacer ejercicio y alimentarse mucho mejor. No obstante, también ha sido clara en manifestar que seguirá ingresando al quirófano.

Publicidad

Respecto a los biopolímeros, todo parece indicar que Yina se siente mucho mejor, pues hace poco a través de su cuenta de Instagram , mostró por medio de un video como está su cuerpo actualmente, posando en un diminuto set de ropa interior, que como era de esperarse generó todo tipo de comentarios por parte de los internautas.

"Otra plática que se perdió por que cada cirugía le queda peor", "De Barbie no tiene un pelo", "déjenla que sea feliz como mejor le parezca a ella. No suden camisa ajena la gente criticando y ella facturando", "Hermosa ,y las envidiosas que sigan criticando".

Publicidad



No te pierdas: