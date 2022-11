Yina Calderón revela que los biopolímeros volvieron a su vida: "No me he podido parar de la cama"

Yina Calderón una vez más vuelve a ser noticia en los principales portales de noticias de farándula, luego de compartir por medio de su cuenta personal en Instagram un video que alertó a más de una persona, pues ella asegura que los biopolímeros volvieron a su vida con dolores insoportables.

En la filmación se puede ver a la empresaria de fajas acostada asegurando que no se ha podido levantar de la cama debido a los síntomas que presenta: "pueden creer que no me he podido levantar de la cama, resulta y pasa que yo ya estoy bien de la cirugía plástica de la cola, con una sola prótesis, pero no se me nota por el buen trabajo de los cirujanos...".

Luego, Yina Calderón habló de los procedimientos que le han realizado para extraerle la sustancia de sus glúteos: "Pero imagínense que me atacaron otra vez los biopolímeros. A mí ya me habían hecho incisión abierta y pues estaba súper bien, pero otra vez me volvieron a joder. Tengo inflamación, dolor, un huevo ahí... No, esto si es un veneno de por vida muchachos, ni se les ocurra inyectarse esa mier$%&".

Así mismo, aseguró que el dolor se le pasa tomando medicamentos: "Toca esperar que me pase la inflamación y tomar pastas nenés... El cirujano le saca a usted lo que más puede, pero esa mier$%& queda ahí siempre... Tomarme la medicina y esperar que me pase el dolor".

En el video se pudo ver que Yina Calderón no la estaba pasando bien, pero aún así algunos de los internautas le 'dieron palo' debido a tantos procedimientos estéticos a los que se ha sometido la joven: "Ya le echa la culpa a los biopolímeros, pero no a cirugía tras cirugía", "Ella no aprende, hasta que no le pase algo súper grave no tendrá escarmiento 🫣", "Pero tranquila en 8 días vuelve y se opera, la vida diciéndole hace años que pare y ella no 🤦🏼‍♀️", "Se operó y 8 días después estaba brincando. El cuerpo no es arte de magia. Él necesita días para recuperarse 🔥🔥🔥🔥", son algunas de las opiniones.

